الذهب يصعد مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

خبرني - ارتفع الذهب، الثلاثاء بعدما أدى تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر إلى تبديد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4168.89 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 4196.90 دولارا.

وقال أولي هانسن مدير أبحاث السلع الأولية لدى ساكسو بنك "يتداول الذهب بالقرب من مستوى دعم رئيسي يتجاوز قليلا مستوى 4100 دولار، في حين تستمر الأوضاع غير المواتية بالاقتصاد الكلي المتمثلة في ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار في التأثير سلبا على إقبال المستثمرين".

وحافظ الدولار إلى حد بعيد على المكاسب التي حققها أمس الاثنين، مما زاد من كلفة المعدن المقوم بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام و30 عاما أعلى مستوياتها في 24 عاما الاثنين.

وتراجعت توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بعد أن أظهرت بيانات نموا أبطأ من المتوقع للوظائف الأميركية في أيلول، كما تم تعديل أرقام وظائف للشهرين السابقين بالخفض.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالا بنسبة 21% لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في تشرين الأول، وبقرابة 70% لرفعها في كانون الأول.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.