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«سأحملكم معي دائما».. رسالة مؤثرة من ميسي قبل مباراة الوداع (فيديو)

  • 06 أكتوبر 2026
  • 19:18
سأحملكم معي دائما رسالة مؤثرة من ميسي قبل مباراة الوداع فيديو

خبرني - وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهيره قبل مباراته الوداعية.

ويخوض ليونيل ميسي مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين في مواجهة بنين، صباح الأربعاء، وذلك بعد إعلان اعتزاله الدولي عقب مسيرة استثنائية دامت 21 عاماً.

وفي مقطع فيديو نشرته شركة "أديداس"، استعاد ميسي سنوات طويلة عاش خلالها لحظات من المجد والإنجازات بقميصه الذي وصفه بأنه كان حلمه وفخره وحياته.

وقال ميسي في رسالته: "لقد حان الوقت. أغادر في سلام، لقد بذلت كل ما بوسعي".

وأضاف: "كان هذا القميص حلمي وفخري وحياتي لسنوات. شكراً لكم على حبكم الكبير، شكراً على الدعم".

واختتم ميسي رسالته بكلمات مؤثرة لجماهيره: "سأحملكم معي دائماً".

وتأتي الرسالة وسط أجواء عاطفية تسبق مباراة الوداع، التي ينتظرها عشاق النجم الأرجنتيني لاستعادة ذكريات مسيرته الحافلة باللحظات التاريخية.

 

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