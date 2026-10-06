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حسان: سكة حديد العقبة–الشيدية–معان.. مشروع بـ2.5 مليار دولار و5 آلاف فرصة عمل

  • 06 أكتوبر 2026
  • 19:15
حسان سكة حديد العقبةالشيديةمعان مشروع بـ25 مليار دولار و5 آلاف فرصة عمل

خبرني - أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة أطلقت مرحلة التنفيذ لمشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، باعتباره مشروعا استراتيجيا للأردن والمنطقة، بدعم وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسان إن المشروع يمثل مشروعا وطنيا كبيرا سيكون له أثر اقتصادي وتنموي مهم في الجنوب، ويعزز مكانة العقبة بوابة للتجارة والخدمات اللوجستية، فيما يمنح معان دورا محوريا في التخزين والتوزيع، ويفتح مستقبلا المجال لربط العقبة مع سوريا وتركيا والبحر الأبيض المتوسط.

ويقدر حجم الاستثمار في المشروع بنحو 2.5 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي طول الشبكة المخططة 403 كيلومترات، منها 360 كيلومترا لمساري الفوسفات والبوتاس، و43 كيلومترا لوصلة الشيدية–معان.

ويهدف المشروع إلى نقل نحو 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، عبر ربط الميناء الصناعي في العقبة بمواقع إنتاج الفوسفات في الشيدية والبوتاس في غور الصافي، إلى جانب وصلة الشيدية–معان، ضمن منظومة متكاملة تربط السكك الحديدية بالموانئ ومراكز المناولة والخدمات اللوجستية.

وبحسب التفاصيل المعلنة، ستكون معان مركزا لاستقبال البضائع وتجميعها وتخزينها ومناولتها وإعادة توزيعها، فيما يتوقع أن يسهم المشروع في خفض كلف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار سنويا، وتوفير قرابة 5 آلاف فرصة عمل في جنوب المملكة.

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