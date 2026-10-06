الأرصاد للاردنيين : ارتفاع الحرارة الأربعاء.. وتحذيرات من الضباب والغبار

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية محمد الخالدي، الثلاثاء، إن المملكة تأثرت بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية عن معدلاتها المناخية، مع هطول أمطار في مناطق متفرقة من المملكة.

وأضاف الخالدي لـ"المملكة" أن العاصمة عمان سجلت الثلاثاء درجة حرارة عظمى بلغت 24.6 درجة مئوية، فيما سجلت محطة رصد المفرق أعلى كمية هطول بنحو 2 ملم، إلى جانب هطولات في مناطق أخرى من المملكة.

وتوقع أن يكون الطقس ليلة الثلاثاء باردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع استمرار ظهور الغيوم، واحتمال هطول زخات مطرية خفيفة في أجزاء من جنوب المملكة، محذرا من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب، ومن خطر الانزلاق على الطرق المبتلة.

وبشأن الأربعاء، أشار الخالدي إلى ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، ليكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات محدودة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية قد يصحبها الرعد.

وتتراوح العظمى في عمان الأربعاء بين 26 و27 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى نحو 16 درجة، مع تحذيرات من الضباب فوق المرتفعات والغبار المثار بفعل الرياح على الطرق الخارجية والصحراوية.

وتوقع الخالدي أن تشهد المملكة الخميس والجمعة استقرارا في الحالة الجوية وارتفاعا آخر على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وتبلغ العظمى في عمان نحو 29 إلى 30 درجة والصغرى 18 إلى 19 درجة مئوية.