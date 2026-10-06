مكسيم خليل وسلافة معمار لأول مرة معا منذ 16 عاما.. تفاصيل مسلسل «بعد أمس»

خبرني - بعد غياب 16 عامًا، يعود مكسيم خليل وسلافة معمار للتعاون في مسلسل «بعد أمس»، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2027 المنتظرة

ويستعد النجمان السوريان لاستئناف شراكتهما الفنية من خلال العمل الدرامي الجديد، الذي من المنتظر أن تبدأ عمليات تصويره في سوريا خلال أكتوبر الجاري، بالتزامن مع استكمال التحضيرات واختيار بقية فريق العمل وتحديد مواقع التصوير.

وتدور أحداث «بعد أمس» في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، من خلال حكاية اجتماعية تتناول جوانب مختلفة من حياة السوريين خلال تلك الفترة، إذ تنطلق القصة مع ثلاثة إخوة يبحثون عن شقيقهم الرابع الذي اختفى خلال عهد النظام السابق.

وخلال رحلة البحث، يواجه الأشقاء مجموعة من المفاجآت، قبل أن تقودهم الأحداث إلى أسرار عائلية قديمة، وتعيد إلى الواجهة وقائع وحكايات من الماضي ظلت مخفية لسنوات.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف لبنى حداد وعلاء الدين العالم، فيما يتولى المخرج سيف الدين سبيعي مهمة إخراجه، ليجمع العمل بين أسماء بارزة في الدراما السورية.

ويعيد «بعد أمس» الثنائي مكسيم خليل وسلافة معمار إلى الشاشة معًا بعد سنوات طويلة من الغياب، إذ كان آخر تعاون بينهما في مسلسل «تخت شرقي» عام 2010، من إخراج رشا شربتجي.

وسبق للنجمين أن اجتمعا في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها «شركاء يتقاسمون الحرب» و«يوم ممطر آخر» و«زمن العار»، التي جمعتهما خلال عامي 2008 و2009، قبل أن يتواصلا في «تخت شرقي» عام 2010.

وكان الجمهور يترقب عودة التعاون بين مكسيم خليل وسلافة معمار خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل «مطبخ المدينة» مع المخرجة رشا شربتجي، إلا أن اعتذار سلافة عن المشاركة في العمل قبل بدء التصوير حال دون اكتمال المشروع بالشكل المتوقع.