بعد وعكة صحية صعبة.. سامح حسين يوجه رسالة لجمهوره

خبرني - وجه الفنان المصري سامح حسين رسالة طمأنة إلى جمهوره ومحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت في مكوثه لأيام داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية.

وقال سامح حسين في تعليق مُقتضب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله أنا بخير يا جماعة"، لتتوالى آلاف التعليقات من جمهوره وزملائه في الوسط الفني المصري، ممن حرصوا على تقديم الدعم والمؤازرة له، ومباركتهم عودته سالمًا إلى منزله، كان أبرزهم دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، المخرجة شيرين عادل وآخرون.

وكان سامح حسين قد أثار قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، نُقل على أثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، والخضوع للرعاية الطبية اللازمة داخل غرفة العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته ويُغادر في 25 سبتمبر الماضي، واصفًا الفترة التي قضاها داخل المستشفى بـ "أيام صعبة".

وتعود بداية الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان سامح حسين إلى أواخر شهر أغسطس الماضي، بعد إعلانه وزوجته وسام حامد، دخوله المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادر ويعود إليه مُجددًا لإجراء عملية جراحية، دون وضوح أي تفاصيل عنها حتى الآن.

وكانت صورة سامح حسين، مستلقيًا على الفراش داخل المستشفى، وفي يده محاليل طبية معلقة، قد أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره وزملائه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلبت زوجته الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى منزله سالمًا بتخطي الوعكة الصحية التي تعرض لها.

يذكر أن الفنان سامح حسين واحد من أبرز الفنانين الذين سلكوا تقديم الأعمال الكوميدية الهادفة والمصحوبة برسائل مجتمعية في السينما والدراما التلفزيونية.

وحظي برنامج "قطايف"، الذي قدمه على قناته الرسمية على يوتيوب بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وانتقل إلى الإشادة والتكريم الرسمي من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كون البرنامج حمل رسائل إيجابية تدعو إلى الأخلاق، والقيم، والصدق والأمانة والمعاملات الإنسانية، ضمن محتوى برامجي لامس قلوب الملايين.