5 علامات تكشف الكاذب وفقاً لعميل سابق في الـ FBI

خبرني - كشف سكوت تايلور، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخبير الاستجواب، عن مجموعة من العلامات الجسدية والسلوكية التي قد تشير إلى كذب الشخص أثناء الحديث، مؤكداً في الوقت ذاته أن كشف الخداع يعتمد على ملاحظة التغيرات المفاجئة في السلوك بدلاً من الاعتماد على حركة واحدة.

تسارع الرمش

ووفقا لموقع "فايس" أوضح تايلور أن هناك 5 إشارات رئيسة يُمكن أن تفضح الكاذب، أولها تسارع رمش العينين عن المعدل الطبيعي (12-14 مرة في الدقيقة) نتيجة التوتر، أو التوقف عن الرمش ثم التعويض برمشات سريعة متتالية.

جفاف الفم

وتأتي الإشارة الثانية في جفاف الفم بسبب إفراز هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، مما يدفع الكاذب إلى لعق شفتيه أو البلع بصوت واضح.

الابتعاد

أمّا الإشارة الثالثة فتتمثل في استجابة الجسد الابتعادية، كإدارة الجذع بعيداً، أو خفض الذقن، أو لمس الوجه والجبهة فور طرح سؤال محرج.

تفاصيل إضافية

وتتجسد الإشارة الرابعة في المبالغة في الإقناع؛ إذ يميل الكاذب إلى تقديم تفاصيل إضافية غير مطلوبة، مع الحفاظ على اتصال بصري حاد ومبتذل لإثبات صدقه، تلخيصاً لمقولة تايلور: "الصادق ينقل المعلومة، بينما الكاذب يحاول إقناعك بها".

لغة رسمية

وفي الإشارة الخامسة، يميل الكاذب إلى استخدام لغة رسمية وصارمة، كالتخلي عن اختصارات الكلام واستخدام عبارات توكيدية جازمة مثل "بالتأكيد" أو "100%" بكثرة لكسب ثقة المستمع قبل أن يتشكك في كلامه.

ومن جانبه، حذر جو نافارو، العميل السابق في المكتب الفيدرالي والخبير في لغة الجسد، من الجزم المطلق بهذه العلامات، مؤكداً أنه لا يوجد سلوك واحد يثبت الكذب بشكل قاطع.

وأشار إلى أن الدراسات العلمية تظهر أن قدرة البشر العامة على كشف الكذب لا تتعدى 54%، حيث إن الكثير من هذه الأعراض قد تظهر لمجرد الشعور بالتوتر أو الارتباك الطبيعي.