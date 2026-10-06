روسيا تنفي رصد إصابات بالطاعون في مدينة بسيبيريا

خبرني - أبلغت السلطات الروسية منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدم تسجيل أي حالات إصابة بالطاعون في مدينة إيركوتسك بسيبيريا، وذلك عقب وفاة موظفة في مختبر تابع لمعهد متخصص في أبحاث الطاعون الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به متحدث باسم وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وكانت موسكو، الملزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية بالرد على استفسارات منظمة الصحة العالمية خلال 24 ساعة، قد أبلغت المنظمة في وقت سابق بأن السلطات تحقق في احتمال أن يكون الطاعون الرئوي سببًا في وفاة الموظفة، وفق "رويترز".

وقالت السلطات الروسية في رد رسمي على طلب منظمة الصحة العالمية، تلاه المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي بجنيف: "لم تسجل أي حالة من هذا المرض الخطير في مدينة إيركوتسك في روسيا الاتحادية".

كما أبلغت السلطات الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها حددت الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالموظفة، وأن نتائج اختبارات الكشف عن مسببات الأمراض المعدية الخطيرة جاءت سلبية.

ولم يتسنّ لـ"رويترز" التأكد مما إذا كان ذلك يعني أنها أجرت اختبارات أيضًا على الموظفة في المختبر، وما إذا كان بإمكانها استبعاد الإصابة بالطاعون. ولم ترد البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف بعد على طلب للتعليق.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت سابقًا أن خطر الإصابة بالطاعون على عامة السكان يبدو منخفضًا.