شبكة خفية داخل الدماغ قد تسهم في التخلص من بروتينات الزهايمر

خبرني - رصد باحثون في كلية لندن الجامعية شبكة من القنوات الدقيقة داخل الدماغ، قد تؤدي دورًا في نقل البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر والتخلص منها، في اكتشاف قد يساعد على فهم آليات تراكم هذه البروتينات.

وأظهرت التجارب، التي أُجريت على الفئران، انتقال بروتينات "تاو" و"أميلويد بيتا" الموسومة بمواد فلورية عبر هذه القنوات باتجاه سطح الدماغ. كما رصد الباحثون هياكل مشابهة في عينات من أنسجة أدمغة بشرية أُزيلت خلال عمليات جراحية.

وتتميز القنوات بقطر يبلغ نحو ميكرومترين، وتشكل شبكة مترابطة تمتد بمحاذاة الأوعية الدموية وصولًا إلى الأغشية التي تغطي الدماغ، إضافة إلى امتدادها على طول الأعصاب الخارجة منه.

ويعتقد الباحثون أن هذه القنوات تتكون من خلايا شبكية ليفية، وهي خلايا ترتبط بتكوين شبكات تساعد على نقل السوائل والمواد المذابة في العقد اللمفاوية.

وفي نماذج لفئران مصابة بالزهايمر، وجد الفريق بروتين "أميلويد بيتا" المنتج داخل أدمغة الحيوانات في هذه القنوات، ما يدعم احتمال مشاركتها في نقل البروتينات التي ينتجها الدماغ طبيعيًا.

كما ظهرت القنوات في أنسجة مأخوذة من خمسة مرضى خضعوا لجراحات بسبب أورام دماغية، ووجد الباحثون تجمعا بروتينيا مشابهًا لما رُصد لدى الفئران.

لكن الدراسة لا تزال في مرحلة أولية ولم تخضع لمراجعة الأقران، كما أن دور هذه القنوات في التخلص من البروتينات لدى البشر الأحياء لم يُثبت بعد.

ويرى الباحثون أن تحديد آلية انتقال السوائل والبروتينات عبر هذه الشبكة قد يساعد مستقبلًا في معرفة ما إذا كان ضعف عملية التخلص منها يرتبط بتطور الأمراض العصبية، ومنها الزهايمر.