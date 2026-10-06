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اعلان نتائج دورة الترشيح الثالثة للبعثات الجامعية الخارجية

  • 06 أكتوبر 2026
  • 17:53
اعلان نتائج دورة الترشيح الثالثة للبعثات الجامعية الخارجية

خبرني  - أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في  وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الثلاثاء الموافق 6-10-2026  أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي (2026-2027) ضمن دورة الترشيح الثالثة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والمكاتب الثقافية عبر الرابط (اضغط هنا )  وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.
وسيُمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات والمكاتب الثقافية/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
كما يمكن لأي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية أو الاعتبارية التابع لها باستخدام اسم المستخدم والرقم السري اللذان استخدمهما عند تعبئة الطلب.
لأي سؤال أو استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات والمكاتب الثقافية ([email protected]).

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