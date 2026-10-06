المعارضة الأسترالية تتعهد بأكبر خفض للهجرة في تاريخ البلاد

خبرني - تعهدت المعارضة المحافظة في أستراليا، الثلاثاء، بتنفيذ ما وصفته بـ"أكبر خفض" في تاريخ البلاد لأعداد المهاجرين، إذا وصلت إلى السلطة في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2028.

وقال زعيم الحزب الليبرالي، أنغوس تايلور، إن ائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني سيخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100 ألف شخص سنويا خلال أول عامين من توليه الحكم، مقارنة بمستويات أعلى سجلتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.