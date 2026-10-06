إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت للاستهداف أثناء عبور هرمز

خبرني - أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عُمان.

وأدانت وزارة الخارجية في نيودلهي -في بيان- هجوما استهدف السفينة التجارية "إم تي أون بيس" التي ترفع علم بنما، مشددة على أنها أصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.

وذكرت الوزارة أن طاقم الناقلة يتألف من 19 فردا، بينهم 17 هنديا، وأن 11 من المصابين هم من الهنود.

وأكدت إجلاء المصابين بمساعدة السلطات العمانية حيث يتلقون العلاج في سلطنة عمان، مشددة على أن "حوادث الهجوم المستمرة على حركة الشحن في المنطقة لا تزال تشكل مصدر قلق عميق للهند".

ولم تكشف وزارة الخارجية الهندية أي تفاصيل عن الجهة التي أطلقت المقذوف، في وقت تؤكد فيه إيران أن المضيق مغلق وأن على السفن التي تريد عبوره أن تحصل على موافقتها وتعبر ضمن مسار محدد، فيما تؤكد واشنطن أن المضيق مفتوح والناقلات تعبر منه.

وجددت الهند دعوتها للوقف الفوري للهجمات على السفن في مضيق هرمز، وذلك حفاظا على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت في البيان: "يجب أن يتوقف استهداف الشحن التجاري والبحارة والبنية التحتية المدنية في المنطقة، كما يجب استعادة حركة الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية في أقرب وقت ممكن".

تُعد الهند واحدة من أكبر الدول الموردة للبحارة في قطاع الشحن التجاري عالميا، وقد قُتل عدد من بحارتها في هجمات بمنطقة هرمز منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكان هجوم على سفينة شحن في المنطقة نفسها الشهر الماضي قد أسفر عن مقتل بحار هندي، وفقا لنيودلهي.

وكانت وكالة فارس الإيرانية أكدت، قبل أيام، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت 7 ناقلات نفط خلال الأسبوع الماضي بذريعة عدم امتثالها للقواعد الإيرانية.