أرقام قياسية مذهلة لميسي مع منتخب الأرجنتين قبل المباراة الوداعية

خبرني - مع اقتراب كتابة الفصل الأخير في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع منتخب بلاده سلطت تقارير صحفية الضوء على أبرز الأرقام القياسية التي حققها "البرغوث" في مسيرته الدولية.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب دوليا في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 31 أغسطس الماضي.

وحقق ميسي لقبي بطولة كوبا أمريكا ولقب لكأس العالم 2022 وكأس فيناليسيما 2022 وكأس العالم للشباب 2005 وميدالية ذهبية في أولمبياد بيكين 2008.

وحقق ميسي العديد من الأرقام القياسية مع منتخب الأرجنتين أولها أنه أكثر لاعب خاض مباريات دولية في تاريخ البلاد (207) كما أنه الأكثر تسجيلا أيضا برصيد 125 هدفا.

وفي عام 2026 أصبح مهاجم إنتر ميامي البالغ من العمر 39 عاما أكبر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الأرجنتيني متجاوزا الأسطورة أنخيل لابرونا.

وشارك ميسي في 6 نسخ من كأس العالم بدءًا من ألمانيا 2006 إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026، وهو رقم يعادله مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما يعتبر ميسي أكثر لاعب خاض مباريات في بطولة كأس العالم بمعدل 34 مباراة متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 27 مباراة ولوثار ماتيوس الألماني صاحب الـ25 مباراة.

كما أن "البرغوث" يتصدر قائمة الفائزين في تاريخ البطولة برصيد 23 فوزا أي أكثر بـ6 انتصارات عن الفرنسي كيليان مبابي والألماني ميروسلاف كلوزه.

وسجل 21 هدفا في بطولة كأس العالم ليكون في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر تهديفا في المونديال بعد كيليان مبابي.

أصبح ميسي أيضا اللاعب الوحيد الذي يسجل 13 هدفا في 9 مباريات متتالية في كأس العالم بدءا من دور الـ16 بمونديال قطر 2022.

كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في 5 بطولات لكأس العالم.

وبالنسبة لبطولة كوبا أمريكا فقد خاض ميسي 7 نسخ متتالية من البطولة القارية شارك في 39 مباراة بها ليكون اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تكون مباراة ليونيل ميسي الأخيرة مع منتخب الأرجنتين أمام بنين غدا الأربعاء الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.