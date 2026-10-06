رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة

خبرني - قال رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، إن سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع وطني كبير سيكون له أثر اقتصادي وتنموي مهم في الجنوب.

وكتب حسان عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، “أطلقنا أمس مرحلة التنفيذ لمشروع استراتيجي مهم للأردن والمنطقة، مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، بدعم وتوجيه من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وأضاف حسان أنه “مشروع وطني كبير سيكون له أثر اقتصادي وتنموي مهم في الجنوب، وسيعزز مكانة العقبة بوابةً للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمنح معان دوراً محورياً في التخزين والتوزيع، وسيمكن العقبة من الربط مع سوريا وتركيا والبحر الأبيض المتوسط في المستقبل”.