*
الثلاثاء: 06 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة

  • 06 أكتوبر 2026
  • 17:01
رئيس الوزراء سكة حديد العقبة الشيدية معان مشروع مهم للأردن والمنطقة

خبرني - قال رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، إن سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع وطني كبير سيكون له أثر اقتصادي وتنموي مهم في الجنوب.

وكتب حسان عبر منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، “أطلقنا أمس مرحلة التنفيذ لمشروع استراتيجي مهم للأردن والمنطقة، مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، بدعم وتوجيه من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وأضاف حسان أنه “مشروع وطني كبير سيكون له أثر اقتصادي وتنموي مهم في الجنوب، وسيعزز مكانة العقبة بوابةً للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمنح معان دوراً محورياً في التخزين والتوزيع، وسيمكن العقبة من الربط مع سوريا وتركيا والبحر الأبيض المتوسط في المستقبل”.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المعايطة: التحديث السياسي يهدف لترسيخ العمل الحزبي وصولا لحكومات حزبية ذات أغلبية برلمانية
المعايطة: التحديث السياسي يهدف لترسيخ العمل الحزبي وصولا لحكومات حزبية ذات أغ...
  • 2026-10-06 17:22
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات ...
  • 2026-10-06 16:58
الضمان الاجتماعي يطلق مبادرة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في 55 دولة
الضمان الاجتماعي يطلق مبادرة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في 55 دولة
  • 2026-10-06 15:49
أمانة عمّان تنفذ أعمال تعبيد ليلية في شارع القدس بالمقابلين
أمانة عمّان تنفذ أعمال تعبيد ليلية في شارع القدس بالمقابلين
  • 2026-10-06 15:28
موجة احتجاج تطالب بإلغاء حفل أندريا بوتشيلي في البترا
موجة احتجاج تطالب بإلغاء حفل أندريا بوتشيلي في البترا
  • 2026-10-06 15:12
وزير البيئة: تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة
وزير البيئة: تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة
  • 2026-10-06 15:01