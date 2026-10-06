*
الثلاثاء: 06 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

  • 06 أكتوبر 2026
  • 16:58
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محمله بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن تكرار محاولات التهريب وتغيير أساليبها لن يثني قوات حرس الحدود عن أداء واجباتها، وأنها تواصل رصد ومتابعة مختلف أشكال النشاطات غير المشروعة على الواجهات الحدودية، والتعامل معها بكل حزم واقتدار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المعايطة: التحديث السياسي يهدف لترسيخ العمل الحزبي وصولا لحكومات حزبية ذات أغلبية برلمانية
المعايطة: التحديث السياسي يهدف لترسيخ العمل الحزبي وصولا لحكومات حزبية ذات أغ...
  • 2026-10-06 17:22
رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة
رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة
  • 2026-10-06 17:01
الضمان الاجتماعي يطلق مبادرة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في 55 دولة
الضمان الاجتماعي يطلق مبادرة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في 55 دولة
  • 2026-10-06 15:49
أمانة عمّان تنفذ أعمال تعبيد ليلية في شارع القدس بالمقابلين
أمانة عمّان تنفذ أعمال تعبيد ليلية في شارع القدس بالمقابلين
  • 2026-10-06 15:28
موجة احتجاج تطالب بإلغاء حفل أندريا بوتشيلي في البترا
موجة احتجاج تطالب بإلغاء حفل أندريا بوتشيلي في البترا
  • 2026-10-06 15:12
وزير البيئة: تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة
وزير البيئة: تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة
  • 2026-10-06 15:01