خبرني - شاركت جامعة الشرق الأوسط في إطلاق المبادرة الوطنية "أوقف الإشاعة"، التي أقيمت في مقر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، برعاية مدير عام المؤسسة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، وتنفذها مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية (AME) بالشراكة مع نقابة صيادلة الأردن، بهدف الحد من المعلومات الدوائية المضللة، وتعزيز سلامة المرضى، وترسيخ ثقافة التحقق من مصادر المعلومة الصحية، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى.

شهدت الفعالية توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وكل من مبادرة "أوقف الإشاعة" ومؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية، بما يعزز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية المعنية بالتوعية الصحية، ويدعم الجهود الرامية إلى نشر المعرفة الدوائية الموثوقة والاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

ومثّل الجامعة في الفعالية عميدة كلية الصيدلة الدكتورة سهى أبو دولة، ورئيسة قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية الدكتورة هيا ياسين، والدكتورة وجدان شروخ.

وتجسد مشاركة جامعة الشرق الأوسط في المبادرة التزامها بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم سلامة الدواء، ونشر الثقافة الصحية القائمة على المعرفة العلمية الموثوقة، وتمكين المجتمع من التمييز بين المعلومة الدوائية الدقيقة والشائعة المضللة.