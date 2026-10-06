*
الثلاثاء: 06 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • محافظة يكرم طالبة "الشرق الأوسط" تيجان اللهيبي خلال احتفال الطلبة الوافدين "أنتم سفراء الأردن"

محافظة يكرم طالبة "الشرق الأوسط" تيجان اللهيبي خلال احتفال الطلبة الوافدين "أنتم سفراء الأردن"

  • 06 أكتوبر 2026
  • 16:38
محافظة يكرم طالبة الشرق الأوسط تيجان اللهيبي خلال احتفال الطلبة الوافدين أنتم سفراء الأردن

خبرني - شاركت جامعة الشرق الأوسط في الاحتفال الذي نظمته وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكريم أوائل الطلبة الوافدين من خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي 2026/2025، تحت شعار "أنتم سفراء الأردن".
جاء الاحتفال برعاية وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجامعات والسفارات والملحقيات الثقافية لدى المملكة.
وجرى خلال الاحتفال تكريم الطالبة تيجان غسان اللهيبي من جمهورية العراق، بعد حصولها على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية من الجامعة.
كما أسهمت جامعة الشرق الأوسط كذلك في إثراء فعاليات الاحتفال بمشاركة فرقة الكورال التابعة لها، حيث جرى تكريمها لما قدّمته من فقرات فنية أسهمت في إثراء فعاليات المناسبة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شواغر وظيفية في جامعة الشرق الأوسط
شواغر وظيفية في جامعة الشرق الأوسط
  • 2026-10-06 16:45
جامعة الشرق الأوسط تشارك في إطلاق المبادرة الوطنية
جامعة الشرق الأوسط تشارك في إطلاق المبادرة الوطنية "أوقف الإشاعة" لتعزيز الوع...
  • 2026-10-06 16:39
بالفيديو والصور ... الأميرة عالية بنت الحسين ترعى احتفال عمان الأهلية بتخريج طلبة الفصل الصيفي (الفوج 33)
بالفيديو والصور ... الأميرة عالية بنت الحسين ترعى احتفال عمان الأهلية بتخريج ...
  • 2026-10-06 12:12
الدكتور البلوش من عمان العربية يحصل على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)  
الدكتور البلوش من عمان العربية يحصل على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)  
  • 2026-10-05 13:30
الدكتور بن طريف من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي)
الدكتور بن طريف من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعل...
  • 2026-10-05 13:18
جامعة عمان العربية تشارك في النسخة الخامسة من بطولة روبوتات السومو الوطنية 2026
جامعة عمان العربية تشارك في النسخة الخامسة من بطولة روبوتات السومو الوطنية 2026
  • 2026-10-05 13:09