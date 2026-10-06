خبرني - شاركت جامعة الشرق الأوسط في الاحتفال الذي نظمته وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكريم أوائل الطلبة الوافدين من خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي 2026/2025، تحت شعار "أنتم سفراء الأردن".

جاء الاحتفال برعاية وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجامعات والسفارات والملحقيات الثقافية لدى المملكة.

وجرى خلال الاحتفال تكريم الطالبة تيجان غسان اللهيبي من جمهورية العراق، بعد حصولها على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية من الجامعة.

كما أسهمت جامعة الشرق الأوسط كذلك في إثراء فعاليات الاحتفال بمشاركة فرقة الكورال التابعة لها، حيث جرى تكريمها لما قدّمته من فقرات فنية أسهمت في إثراء فعاليات المناسبة.