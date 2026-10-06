20 يوما على بدء الاحتجاجات الطلابية في فرنسا .. واتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة

تظاهر آلاف الطلاب والمدرسين والنقابيين، الثلاثاء، في باريس وعدد من المدن الفرنسية، خلال تصعيد جديد للاحتجاجات التي يقودها طلاب المدارس الثانوية احتجاجاً على ظروف التعليم ومطالَبةً بزيادة الموارد، وسط إجراءات أمنية مشددة عقب أيام من المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وبدأت الحركة في 17 سبتمبر/أيلول في منطقة باريس، قبل أن تنتشر تدريجياً إلى مدن أخرى، في ظل شكاوى من نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتدهور الأبنية المدرسية وعدم ملاءمة بعض المنشآت لارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوكالة إن طلاباً أغلقوا مداخل مئات المدارس الثانوية منذ أواخر سبتمبر/أيلول، فيما شهدت بعض التحركات أعمال تخريب واشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

وفي كريتاي، حيث بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي، أقام طلابٌ حواجزَ أمام ثانوية سانت إكزوبيري، وقال الطالب عبد الرحمن عبد القادر إنهم خرجوا "لإيصال صوتهم الذي غالباً ما يتم تجاهله"، بحسب فرانس برس.

كما شهدت مدن رين ومرسيليا ونانت وليون احتجاجات، فيما انضم مدرسون إلى الطلاب في عدد من المواقع لإظهار الدعم.

وقال المدرس رومان دوبورن في رين إن عدداً من زملائه قرروا المشاركة بعد مناقشة ما وصفوه بـ"عنف الشرطة"، وأضاف أنهم أرادوا أن يكونوا إلى جانب الطلاب إذا احتاجوا إليهم، وفق فرانس برس.

إصابات واعتقالات

قالت الحكومة الفرنسية، إن 215 طالباً و715 من عناصر الشرطة أصيبوا منذ بدء الحركة، إضافة إلى إصابة عشرات من العاملين في قطاع التعليم.

كما أوقفت السلطات أكثر من خمسة آلاف شخص منذ بداية الاحتجاجات، 87 في المئة منهم من القاصرين.