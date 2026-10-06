خبرني - وجه قائد منتخب بنين، ستيف مونييه، انتقادات مستفزة لمنتخب الأرجنتين قبل المباراة المرتقبة أمامه فجر غد الأربعاء، التي ستشهد الظهور الأخير للأسطورة ليونيل ميسي بقميص راقصي "التانغو".

ومن المنتظر أن تصبح هذه المباراة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين، لذا تكتسب أهمية خاصة وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وقال ستيف مونييه في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل المباراة: " "يلعب الأرجنتينيون بأسلوب خشن وغير نظيف، فالفريق الأرجنتيني بأكمله يتسم بذلك. إنها سمة مميزة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "هم يحبون التلاعب بذهن الخصم واللعب بطريقة غير نظيفة"، مشيرا إلى أن منتخب بنين سيكون مطالبا بالانتباه لهذه الأمور خلال المواجهة.

وواصل ستيف مونييه في رسالة تحد واضحة قبل المواجهة: "سنولي اهتماما لذلك"، في إشارة إلى استعداده ولاعبي منتخب بلاده للتعامل مع الأسلوب الذي تحدث عنه.