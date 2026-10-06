أعلن المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة، شملت "تدمير أهداف عسكرية مشروعة" تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية.

وأضاف أن التحالف أحبط مخططاً لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر، ودمّر مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، لافتاً إلى أن العملية تأتي في إطار تحقيق أهداف التحالف التي تتضمن حماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

وكان البيان المشترك للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي الذي صدر الاثنين، قد أعلن الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطارَي نجران وجازان تعرّضا للاستهداف، مساء الاثنين، مضيفة أن الاعتداءات أسفرت عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.

كما سُمع دوي انفجار في شمال الرياض الثلاثاء، بحسب ما أفاد به عدد من سكان هذه المنطقة وكالة فرانس برس.

جاء ذلك غداة سماع دويّ عدة انفجارات في شمال العاصمة السعودية، وإعلان الحوثيين في اليمن استهداف مطار الرياض الواقع في شمال شرق العاصمة ضمن عدة أهداف أخرى في أرجاء المملكة.

في المقابل، قالت حركة أنصار الله الحوثية إنها نفذت ثلاث عمليات عسكرية في السعودية استهدفت مواقع عدة، منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في رابغ ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية، فيما لم يصدر تأكيد من السعودية.

بدوره، أدان الأردن "استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ومحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في عددٍ من المدن السعودية".

وأكد في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن ذلك يعد "انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

"استهداف مطار أبها"