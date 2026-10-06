حالتان حرجتان بحادث حافلة طريق المطار

خبرني - استقبل مستشفى دار السلام صباح اليوم 10 حالات، بينها حالة وصلت متوفاة وحالتان في وضع حرج أدخلتا إلى قسم العناية الحثيثة، فيما كانت الحالات السبع الأخرى متوسطة، وفق ما أفاد مدير عام مستشفى السلام، إبراهيم أبو زينة.

وقال أبو زينة إن المستشفيات تؤدي واجبها الوطني باستقبال المرضى في حالات الكوارث والحوادث، مشيرا إلى أن المستشفى اتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للحالات التي استقبلها.

وقالت مديرية الأمن العام صباح الثلاثاء، إن شخصا توفي وأصيب 40 آخرون، إثر تدهور حافلة وانقلابها على جانب الطريق في منطقة طريق المطار بمحافظة العاصمة.

وقال الناطق باسم المديرية في بيان صحفي، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمّان والشرطة تعاملت مع الحادث، الذي أسفر عن وفاة شخص إثر إصابته بجروح بالغة، وإصابة 40 آخرين.

وأضاف أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفيات، فيما جرى إخلاء الوفاة، والإصابات قيد العلاج.

وبين أن تحقيقا مروريا فتح للوقوف على أسباب وقوع الحادث.