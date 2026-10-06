الضمان الاجتماعي يطلق مبادرة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في 55 دولة

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إطلاق مبادرة "الضمان بين أهلنا في الغربة" بالتنسيق مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المغتربين الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي، والراغبين بالاشتراك اختيارياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وتوفير نافذة مباشرة للتواصل معهم والاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن المبادرة تتضمن سلسلة من اللقاءات الدورية المباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي مع أبناء الجالية الأردنية في مختلف دول العالم، بهدف الإجابة عن استفساراتهم بشكل مباشر من قبل موظفين مختصين في المؤسسة، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتعامل معها.

وأكدت المؤسسة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من اهتمامها بأبناء الجالية الأردنية في الخارج وحرصها على إيصال رسالتها التوعوية والتأمينية إليهم وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم في الضمان الاجتماعي والخدمات الإلكترونية وآليات سداد الاشتراكات التي توفرها المؤسسة، بما يسهم في تمكينهم من مواصلة اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي والمحافظة عليها دون انقطاع، ودون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة داخل المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه اللقاءات ستُعقد بصورة دورية وسيُخصص كل لقاء لأبناء الجالية الأردنية في دولة أو مجموعة من الدول وفق برنامج يراعي فروق التوقيت وظروف الأردنيين المقيمين في الخارج، مشيرةً إلى أن المبادرة ستتوسع تدريجياً لتشمل مختلف أماكن تواجد الجالية الأردنية حول العالم.

وأضافت أن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة ستتضمن التنسيق والتشبيك مع السفارات والقنصليات الأردنية في مختلف دول العالم، بما يسهم في الوصول إلى الجاليات الأردنية التي لا يشملها التواصل في المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق المشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات.

وثمّنت المؤسسة التعاون مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم الذي يمثل الجالية الأردنية في (55) دولة، داعيةً أبناء الجاليات الأردنية في مختلف دول العالم إلى متابعة منصاتها الرسمية لمعرفة مواعيد اللقاءات المخصصة لكل دولة أو مجموعة من الدول، ومحاورها وآليات المشاركة فيها.