أمانة عمّان تنفذ أعمال تعبيد ليلية في شارع القدس بالمقابلين

خبرني - تنفذ أمانة عمّان الكبرى أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارع القدس، ضمن منطقة المقابلين، مساء الثلاثاء، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التعبيد ستكون من جسر ناعور ولغاية ميدان الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية.

وأكدت أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال خلال الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة، وضمان إنجاز أعمال التعبيد بالشكل المطلوب، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.