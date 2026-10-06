الغذاء والدواء تتلف 1.45 مليون كغم من مواد غذائية مخالفة حتى آب

خبرني - نفذت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء 44,250 جولة رقابية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية آب، في إطار الرقابة على سلامة الغذاء ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وقالت المؤسسة لقناة المملكة الثلاثاء، إن مديرية الغذاء نفذت كذلك 1,736 جولة رقابية إضافية من خلال أقسام المصانع والغذاء المتداول والتوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي، فيما أسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 534 منشأة، وتحويل 471 منشأة إلى النائب العام، وإيقاف 1,613 منشأة عن العمل، وتوجيه إنذارات إلى 23,940 منشأة، وفقا لطبيعة المخالفات.

وأشارت إلى إتلاف نحو 1,458,386 كغم من المواد الغذائية المخالفة، إضافة إلى 389,753 لترا من المواد الغذائية السائلة.

وبينت المؤسسة أن كوادرها المختصة في المختبرات تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 42,099 عينة من المواد الغذائية، وأجرت عليها 430,443 فحصا مخبريا للتحقق من مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة.

وأظهرت النتائج مطابقة 38,869 عينة بنسبة 92%، مقابل عدم مطابقة 3,230 عينة بنسبة 8%، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة بحق العينات غير المطابقة وفقا للتشريعات المعتمدة.

وأضافت المؤسسة أن قسم الشكاوى تعامل مع 6,110 شكاوى واستفسارات وردت من المواطنين عبر القنوات الرسمية، واتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها.

وأكدت مدير عام المؤسسة رنا عبيدات استمرار الحملات والجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، وفق منهجية تستند إلى تقييم وتحليل المخاطر، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.