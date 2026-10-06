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أردني خطب 7 فتيات في وقت واحد وأقنعهن بالحصول على قروض

  • 06 أكتوبر 2026
  • 14:11
أردني خطب 7 فتيات في وقت واحد وأقنعهن بالحصول على قروض

خبرني -  كشف مدير وحدة الجرائم الالكترونية الاسبق سهم الجمل عن تفاصيل قضية احتيال غير اعتيادية تعاملت معها الوحدة، تورط فيها شاب اتخذ من الزواج وسيلة لاستدراج عدد من الفتيات والوصول الى اموالهن.

وبين عبر برنامج صوت المملكة أن الشاب كان يتمتع بمظهر جيد وانيق، ما ساعده على كسب ثقة الفتيات والتقرب منهن قبل التقدم للزواج.

وبعد الخطبة وكسب ثقة الفتيات ، كان يستغل تطور العلاقة لاقناع الفتيات بالحصول على قروض مالية مقابل رواتبهن، تحت ذريعة استخدام تلك الاموال في تجهيز وبناء عش الزوجية.

ولفت الى ان الشاب لم يكتف بالارتباط بفتاة واحدة، بل كان قد خطب سبع فتيات في الوقت نفسه، وتمكن من دفع ست منهن الى الحصول على قروض مالية ، بلغت قيمة اقل قرض 3 آلاف دينار.

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