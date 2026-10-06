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الحوثيون يستهدفون 3 مطارات سعودية بالصواريخ البالستية

  • 06 أكتوبر 2026
  • 14:10
الحوثيون يستهدفون 3 مطارات سعودية بالصواريخ البالستية

خبرني - أعلن الحوثيون استهداف مطارات أبها وجازان ونجران، بالمملكة العربية السعودية، بمسيرات وصواريخ باليستية، وحذروا شركات الطيران من تسيير رحلاتها بأجواء السعودية باستثناء مكة والمدينة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الاثنين استهداف "مواقع حساسة وحيوية" في نجران وجازان، ضمن هجمات شملت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية في عسير، قال إنها جاءت ردا على الضربات التي تستهدف مناطق سيطرة الجماعة.

وقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان.

ولفتت الهيئة إلى أنها "تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة".

واليوم الثلاثاء، أعلن سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
وجدد سريع تحذيره لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، مشيرا إلى أنها أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاءت هذه الهجمات في وقت شنت فيه القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية ​هجوما كبيرا لاستعادة أراض من ​الحوثيين الذين حققوا تقدما قبل أسابيع، وكثفت ‌الرياض ⁠غاراتها الجوية دعما لهذه الحملة.

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