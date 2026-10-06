الأردن .. تسبب بوفاة شخص وقاد تحت تأثير الكحول وشركة التأمين تطالبه بـ 20 الف دينار

خبرني - ألزمت محكمة بداية حقوق الكرك سائق مركبة بدفع 20 ألف دينار لشركة تأمين، بعدما دفعت الشركة المبلغ تعويضًا لورثة شخص توفي بحادث سير كانت المركبة المتسببة فيه مؤمنة لديها.

وتعود القضية إلى حادث وقع إثر تغيير السائق مسرب المركبة بشكل مفاجئ ما أدى إلى تدهورها ووفاة أحد ركابها، فيما أظهرت الفحوصات وجود الكحول في دمه بنسبة 143 مليغرامًا لكل ديسيلتر.

وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت السائق بالتسبب بالوفاة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والقيادة تحت تأثير المشروبات بنسبة تتجاوز الحد المسموح، وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر والغرامة 300 دينار ووقف رخصة السوق 6 أشهر.

وبعد الحادث، دفعت شركة التأمين 20 ألف دينار لورثة المتوفى بموجب شيكين بقيمة 17,500 دينار و2,500 دينار، قبل أن تطالب السائق باسترداد المبلغ.

واستندت المحكمة إلى أحكام القانون ونظام التأمين الإلزامي، التي تتيح لشركة التأمين الرجوع على السائق واسترداد التعويض في حالات من بينها القيادة تحت تأثير الكحول، إذا كانت المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.

وقررت المحكمة إلزام السائق بدفع 20 ألف دينار للشركة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف و1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية حتى السداد.