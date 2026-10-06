الحراسيس يستقبل السفير البحريني

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجدي الحراسيس، الثلاثاء، السفير البحريني لدى المملكة الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة.

وبحث اللواء الحراسيس مع السفير، خلال اللقاء، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، ومناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.

من جانبه، أعرب السفير البحريني عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون العسكري المشترك في البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق العسكري البحريني في عمّان.