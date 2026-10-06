خريسات : زراعة 4 ملايين شجرة ضمن مبادرة زراعة 11 مليون شجرة

خبرني - قال وزير الزراعة، صائب خريسات، الثلاثاء، إن اختيار الأشجار يحتاج إلى معايير واضحة تراعي طبيعة المناخ والموقع، موضحا أن بعض الأنواع المزروعة لا تكون ملائمة للمنطقة، فيما تحتاج أنواع أخرى إلى كميات كبيرة من المياه أو تتساقط أوراقها بكثافة.

وأشار خريسات خلال اجتماع لجنة البيئة والمناخ النيابية، إلى أن بعض الأشجار الحرجية قد تتسبب بأضرار للأرصفة والأسوار والمنشآت نتيجة امتداد جذورها، وقد تؤثر في أساسات بعض المباني، مما يجعل اختيار النوع المناسب أمرا أساسيا في عمليات التشجير.

وأكد أهمية أن تكون عمليات التحريج والتشجير قائمة على اختيار أنواع قادرة على الاستمرار لعشرات السنين دون أن تترك آثارا سلبية في المواقع المحيطة، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية اختيار الأشجار الملائمة.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة لزراعة 11 مليون شجرة حتى عام 2030، جرى زراعة قرابة 4 ملايين شجرة منها حتى الآن، فيما زرعت البلديات منذ بداية العام قرابة ربع مليون شجرة.

وشدد خريسات على أهمية زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في التشجير، بالتوازي مع اختيار الأنواع المناسبة للمناخ وطبيعة المواقع، بما لا يتسبب في عوائق أمام الحياة العامة.