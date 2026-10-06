افتُتح حديثًا .. مركز صحي جرش الشامل بلا مياه !

خبرني - محمد شهاب عضيبات

اشتكى عدد من مراجعي مركز صحي جرش الشامل من استمرار مشكلة انقطاع المياه لفترات متقطعة عن المركز منذ عدة أشهر، الأمر الذي تسبب بأزمة ومعاناة للمراجعين، خاصة المرضى الذين يقصدون عيادة الأسنان والمختبر للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار مراجعون إلى أن استمرار المشكلة لفترة طويلة يثير تساؤلات حول أسباب عدم معالجتها بصورة نهائية، مؤكدين أن توفر المياه في أي مركز صحي يعد من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لما لها من ارتباط مباشر بالنظافة والصحة العامة وسير العمل في العيادات والمختبرات.

ويكتسب الموضوع أهمية خاصة، بحسب المراجعين، كون مركز صحي جرش الشامل افتُتح حديثًا برعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويضم عيادات وأقسامًا ومختبرات متقدمة، ما يستدعي أن تتوفر فيه جميع متطلبات التشغيل والخدمة الصحية بصورة مستمرة.

وطالب المراجعون الجهات المعنية في وزارة الصحة ومديرية صحة جرش بالوقوف على أسباب المشكلة والعمل على معالجتها بشكل جذري، بدل استمرارها أو التعامل معها بحلول مؤقتة، بما يضمن استدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المراجعون أن المطلوب ليس مجرد معالجة عابرة لانقطاع المياه، وإنما إيجاد حل نهائي ومستدام لهذه المشكلة، حفاظًا على جاهزية المركز ومستوى الخدمات الصحية التي يقدمها لأبناء مدينة جرش والمناطق المحيطة بها.