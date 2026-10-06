كابيتال بنك يرعى فعاليات النسخة الـ 13 من مبادرة يوم التغيير لتعزيز جودة الرعاية الصحية

خبرني - قدّم كابيتال بنك دعمه ورعايته لفعاليات النسخة الثالثة عشرة من مبادرة "يوم التغيير"، التي نظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، وبالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى.

وجاءت رعاية البنك لهذه المبادرة الوطنية في إطار استراتيجيته وحرصه على دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، لا سيما التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية ونشر ثقافة سلامة المرضى، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع الأردني.

وانطلقت نسخة هذا العام تحت شعار "تحرّك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل"، مركزةً على إدارة الأمراض غير السارية بأمان تماشياً مع التوجهات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، حيث شهدت المبادرة زخماً كبيراً بتسجيل أكثر من 140 ألف تعهد خلال عام 2026، ليتجاوز إجمالي التعهدات حاجز المليون تعهد منذ إطلاقها، وسط حراك وطني واسع شمل القطاعات الصحية والأكاديمية والعسكرية والخاصة، وتخللته مبادرات ميدانية وفحوصات مجانية، فضلاً عن إضاءة أكثر من 62 معلماً وموقعاً وطنياً باللون البرتقالي.

وفي تعليقها على هذه الرعاية، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "تجسد رعايتنا لمبادرة "يوم التغيير" إيماننا في كابيتال بنك بأهمية مساندة المبادرات والبرامج الوطنية الرائدة التي تُحدث فارقاً حقيقياً وملموساً في حياة المواطنين. إن شراكتنا مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تعكس التزامنا بمسؤوليتنا المؤسسية تجاه تمكين القطاع الصحي والمجتمع المحلي، والمساهمة الفاعلة في بناء بيئة صحية مستدامة وآمنة تواكب التطلعات التنموية للمملكة".

من جانبه، ثمّن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدعم والمساهمة الفاعلة التي قدمها "كابيتال بنك" في إنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، مشيداً بدور القطاع المصرفي في تعزيز التكافل والمسؤولية المجتمعية المشتركة.