الأرصاد: انتهاء عدم الاستقرار في شمال ووسط المملكة واستمراره جنوبا وشرقا

خبرني - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي في شمال ووسط المملكة، مع استمرار تأثر المناطق الجنوبية والشرقية بحالة خفيفة من عدم الاستقرار.

وقالت الأرصاد في نشرتها المحدثة، إن الطقس الثلاثاء يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتثير الغبار في مناطق البادية.

وليلا، يكون الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن الضباب في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الليل، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا مطريا.

الأربعاء، تتراجع حالة عدم الاستقرار تدريجيا الأربعاء، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات من المطر بعد الظهر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الخميس، يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

الجمعة، يكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتبقى التحذيرات قائمة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.