زين كاش تطلق خدمة المرابحة بالتقسيط على بطاقاتها

خبرني - في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير خدمات مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن المتنوعة، والتزامها المتواصل بتقديم حلول مالية رقمية تسهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتوفير أدوات ذكية تساعد الزبائن على إدارة أموالهم و مصاريفهم بكفاءة وسهولة و تمكينهم ماليأ؛ أعلنت شركة زين كاش عن إطلاق خدمة المرابحة بالتقسيط بهدف تمكين الزبائن من تقسيط مشترياتهم ومدفوعاتهم ذات القيمة المرتفعة بكل سهولة ويُسر.ضمن باقة خدمات بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بفئاتها الثلاث: الكلاسيكية والبلاتينية والعالمية.

وتأتي هذه الخدمة استكمالاً لباقة المزايا التي تقدمها زين كاش لزبائنها إلى جانب خدمة التقسيط بدون رسوم بنسبة 0% والمتاحة لدى شبكة واسعة من المتاجر المعتمدة لدى زين كاش، لتوفر بذلك خيارات متعددة تلبي مختلف احتياجات الزبائن وأنماط إنفاقهم، حيث تحرص الشركة على تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تمنح الزبائن مزيداً من المرونة والتحكم في إدارة مصروفاتهم ودفعاتهم المالية، إذ توفّر خدمة المرابحة بالتقسيط خيار آمن لتوزيع تكلفة المشتريات الكبيرة على دفعات شهرية مُيسرة بتكاليف واضحة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزبائن ودعم قدرتهم على التخطيط المالي بشكل أفضل.

وتتيح الخدمة الجديدة لحاملي بطاقات زين كاش الائتمانية تقسيط أي عملية شراء محلية أو دولية تزيد قيمتها عن 100 دينار أردني إلى أقساط شهرية ثابتة تمتد حتى 12 شهراً مقابل رسوم/ مرابحة ثابتة تبلغ 1% شهرياً من قيمة المشتريات، بما يمنح الزبائن مرونة أكبر في توزيع نفقاتهم وإدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى ومرونة أكبر في التخطيط لمصروفاتهم، كما تتميز البطاقات بالجمع بين برنامجي الاسترداد النقدي وكسب النقاط مما يتيح لحامليها الاستفادة من مزايا البرنامجين معاً.

وتوفّر بطاقات زين كاش الائتمانية مجموعة متكاملة من الاستخدامات والمزايا ضمن بطاقة واحدة تشمل السداد الكامل، والسداد المرن والتقسيط المجاني، بالإضافة إلى التقسيط بالمرابحة لدى المتاجر غير المشمولة ضمن شبكة المتاجر المعتمدة، تضمن تجربة رقمية متكاملة تقدّم للزبائن رحلة سلسة ومريحة بالكامل عبر تطبيق زين كاش، بدءاً من التقديم على البطاقة ووصولاً إلى إدارة البطاقة ومتابعة استخدامها ومدفوعاتها مما يوفّر تجربة أكثر كفاءة وسهولة في مختلف مراحل التعامل.

ومنذ انطلاقها عام 2011، رسّخت زين كاش مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تُعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات Mastercard في المملكة، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرقمية، تشمل السحب والإيداع، والشراء عبر نقاط البيع، والتسوق الإلكتروني محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي يحصل عليها المشتركون فور فتح المحفظة.

كما توفر زين كاش بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع ماستركارد، بسقوف ائتمانية تبدأ من 100 دينار أردني وتصل إلى 5,000 دينار، دون الحاجة إلى تحويل الراتب ودون رسوم إصدار، بما يتيح للمستخدمين حلولاً تمويلية مرنة وشاملة تساعدهم على إدارة أموالهم بصورة أفضل.