الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي

خبرني - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية باستخدام صاروخ باليستي.

وزعم سريع أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية داخل المطار.

ووجه سريع تحذيراً شديد اللهجة لكافة شركات الطيران العالمية، محذراً إياها من مغبة الاستمرار في تسيير رحلاتها الجوية عبر الأجواء السعودية.

واعتبر سريع أن تلك الأجواء باتت "مسرحاً للعمليات العسكرية" التابعة للجماعة، مستثنياً من ذلك المجال الجوي فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط.