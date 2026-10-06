بلدية الكرك: لا توزيع للقمح في ساحة قلعة الكرك

خبرني - أعلنت بلدية الكرك الكبرى نقل عملية توزيع القمح على المزارعين، التي كان من المقرر تنفيذها يوم الجمعة في ساحة قلعة الكرك بالتعاون مع مؤسسة روابي فرح، إلى مديريات الزراعة المختصة في محافظة الكرك.

وقال رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير إن القرار جاء بعد التنسيق مع رجل الأعمال ليث الدويكات، والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المواطنين والمزارعين، بهدف تنظيم عملية التوزيع بصورة عادلة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن الاعتماد على مديريات الزراعة يتيح الاستفادة من اختصاصها وقواعد البيانات المتوفرة لديها، بما يسهم في تنظيم عملية توزيع القمح وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

وأكد المناصير أنه لن يجري توزيع القمح في ساحة قلعة الكرك وفق الإعلان السابق، على أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل وآلية التوزيع بعد استكمال الترتيبات اللازمة.