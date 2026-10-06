الأردن.. إهمال زوج يقوده إلى السجن بعد تسببه بوفاة زوجته

خبرني - أدانت محكمة أردنية رجلا يبلغ من العمر 63 عاما، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر، بعد إدانته بالتسبب بوفاة زوجته نتيجة الإهمال وعدم الاحتياط، إثر تعرضها لصعقة كهربائية أثناء محاولتها فتح باب العمارة.

وتعود وقائع القضية إلى محاولة زوجة المحكوم عليه مغادرة منزلها، حيث تعرضت لصعقة كهربائية لدى لمسها باب مدخل العمارة، ما أدى إلى وفاتها.

وبحسب قرار المحكمة، كان الزوج قد مد أسلاكا كهربائية من العداد إلى شقته، إلا أن الأسلاك المستخدمة لم تكن ملائمة لتحمل التيار الكهربائي، كما احتوت على نقاط قطع ووصل وأجزاء مكشوفة، ما تسبب بملامسة الجزء المكشوف منها لباب العمارة وتوصيله بالكهرباء.

وثبت للمحكمة أن الزوجة تعرضت للصعق أثناء محاولتها فتح الباب، وأن الصعقة أدت إلى وفاتها، مستندة في ذلك إلى أوراق التحقيق وشهادة زوج المتوفاة وأحد الشهود.

وقال الشاهد إن باب العمارة كان مكهربا، وإنه جرى تتبع السلك الموصل للتيار، ليتبين أنه يصل إلى شقة المحكوم عليه، فيما أظهرت التحقيقات أن شركة الكهرباء لم تتول تمديد السلك من العداد إلى الشقة.

ورأت المحكمة أن تمديد الزوج للكهرباء باستخدام أسلاك غير مناسبة لحمل التيار، وترك أجزاء منها مكشوفة، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تعرض الآخرين للأذى، يشكل إهمالًا وقلة احتراز تتحقق بهما أركان جريمة التسبب بالوفاة.

وقررت المحكمة، بناءً على ذلك، إدانة الزوج بجرم التسبب بالوفاة، والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم، مع احتساب مدة توقيفه.