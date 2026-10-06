إغلاق فندق في عمّان بالشمع الأحمر.. ديون بالملايين و470 قضية عمالية

خبرني - أغلقت الجهات الرقابية فندقًا في العاصمة عمّان بالشمع الأحمر، بعد ضبط مخالفات تتعلق بسلامة النزلاء، إضافة إلى مخالفات أخرى ارتكبتها الشركة المشغلة للفندق، وفق مصادر مطلعة.

وبحسب المعلومات، يقع الفندق في منطقة حيوية بالقرب من أبراج السادس وضمن منطقة سكنية، وكانت تديره شركة تعود لمسؤول سابق.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب الفندق، وهم من جنسية خليجية، أبدوا انزعاجهم من أساليب الإدارة والتشغيل، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك ومتابعة المخالفات.

وكشفت عمليات الرقابة عن مخالفات قالت المصادر إنها تهدد سلامة النزلاء وتعرضهم للخطر، قبل أن تقرر لجنة السياحة إغلاق الفندق وكافة مرافقه بالشمع الأحمر.

كما أظهرت المعلومات وجود ديون متراكمة على الشركة المشغلة السابقة تقدر بنحو مليوني دينار، على شكل ضرائب ورسوم مستحقة للدولة.

ويأتي الإغلاق في وقت تواجه فيه الشركة المشغلة السابقة أكثر من 470 قضية عمالية أمام المحاكم، وفق المعلومات المتداولة.