غرامة 4 آلاف دينار بسبب المايونيز .. وماكينة طباعة تكشف التفاصيل

خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء عمان مالكة منشأة بجرم تغيير مدة صلاحية مادة غذائية خلافًا لما ورد في بطاقة البيان الأصلية ودون الحصول على موافقة المؤسسة، وقضت بحقها غيابيًا بالغرامة 4 آلاف دينار والرسوم.

وتعود القضية إلى تفتيش أُجري في منشأتها في آذار الماضي حيث عُثر داخل المستودع على ماكينة طباعة تاريخ غير مستخدمة.

وخلال فحص مادة المايونيز من ماركة معروفة، لاحظ منظمو الضبط أن تاريخ الإنتاج والانتهاء مطبوع بطريقة تختلف عن طريقة طباعة الشركة المنتجة، ما أثار الشبهة حول كون التاريخ غير أصلي، فجرى حجز المادة وتنظيم الضبط وإحالة القضية للتحقيق.

واعتبرت المحكمة أن اختلاف طريقة طباعة التواريخ، إلى جانب وجود ماكينة طباعة التاريخ داخل المنشأة، شكّل قرينة على أن التاريخ المطبوع على المايونيز ليس التاريخ الأصلي للمنتج.

وأكدت المحكمة أن قانون الغذاء يعتبر الغذاء مغشوشًا في حال تغيير مدة صلاحيته خلافًا لما ورد في بطاقة البيان الأصلية ودون الحصول على الموافقة الرسمية.

وخلصت المحكمة إلى أن تخزين المادة يُعد صورة من صور تداول الغذاء، وأن الوقائع أثبتت تغيير التاريخ بعلم المشتكى عليها وإرادتها، لتقرر إدانتها والحكم عليها بالغرامة 4 آلاف دينار والرسوم.