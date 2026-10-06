السنوار برفقة مقاومين في رفح.. القسام تنشر مشاهد جديدة عشية 7 أكتوبر

خبرني - نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لرئيس الحركة يحيى السنوار إلى جانب أنيس إسماعيل الدربي، من كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة "تل السلطان" في لواء رفح، وقائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان، وذلك قبل استشهادهما في قطاع غزة.

وكان السنوار قد استشهد في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إثر اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

🎥 ضمن سلسلة «أقمار الطوفان».. كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة الشهيد القائد يحيى السنوار، إلى جانب الشهيد أنيس إسماعيل الدربي، من كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة «تل السلطان» -لواء رفح https://t.co/IzStjyEvMf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2026

ويظهر المقطع، الذي بثته القسام، جانبا من التحضيرات الميدانية خلال معركة "طوفان الأقصى"، إذ يظهر السنوار خلال اجتماع ميداني مع الدربي وحمدان، وهو يطالع خرائط عملياتية ويقدم توجيهات تتعلق بإدارة الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، في مشاهد قالت الكتائب إنها توثق جانبا من التحضيرات للعمليات.

صور جديدة تُنشر لأول مرة.. https://t.co/YBY6oXexqI — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) October 5, 2026



كما توثق المشاهد مشاركة الدربي في التصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت في رفح جنوبي قطاع غزة، إلى جانب عرض لقطات من التدريبات العسكرية التي خضع لها في مواقع تابعة للقسام قبل اندلاع الحرب.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداوله ناشطون على نطاق واسع، مرفقا بتعليقات تناولت مضمونه ودلالاته، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى".



وقال ناشطون فلسطينيون إن ظهور السنوار في المقطع عشية السابع من أكتوبر استحضر صورته بوصفه أحد أبرز قادة الحركة، وربط بعضهم بين هيئته في المشاهد وصور قادة تاريخيين للمقاومة، مستشهدين بالكوفية والعباءة وملامح الرجل المتقدم في العمر الذي يظهر في ميدان القتال.

ورأى آخرون أن الارتباط بالسنوار لا يقتصر على صورته في الميدان، بل يمتد إلى قراءة سيرته وكتبه ومذكراته، معتبرين أن تجربته تحولت إلى مصدر إلهام لبعض الفلسطينيين في مجالات مختلفة.

واستعاد مدونون أبياتا شعرية شهيرة: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، وذلك تعليقا على الصور الحديثة التي نشرتها القسام للسنوار في معارك تل السلطان بمدينة رفح.

وربط ناشطون بين استمرار تداول صور السنوار وتصريحات إيتمار بن غفير، الذي هدد في وقت سابق بإحراق جثة السنوار إذا أصبح وزيرا للدفاع، معتبرين أن بقاء صوره حاضرة في المشهد رغم مقتله يعكس من وجهة نظرهم استمرار حضوره الرمزي، ويكشف حجم الجدل الذي لا تزال شخصيته تثيره في إسرائيل وفلسطين.

وفي تعليقات أخرى، وصف ناشطون السنوار بأنه "مضى ثابتا في ميدانه"، في إشارة إلى الصور التي ظهر فيها خلال المواجهات في رفح، مع استحضار ما يرونه من رمزية مرتبطة بشخصيته ومسيرته.

وتُعد "أقمار الطوفان" سلسلة من الإصدارات المرئية التي تنتجها وتبثها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، وتهدف هذه السلسلة إلى توثيق مسيرة وتضحيات قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.