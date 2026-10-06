تراجع متواصل.. انهيار مفاجئ في القيمة السوقية لفينيسيوس جونيور

خبرني - شهدت القيمة السوقية لعدد من نجوم الدوري الإسباني تغييرات كبيرة في آخر تحديث صادر عن موقع ترانسفير ماركت شملت 153 لاعبا كان أبرزها التراجع الكبير في قيمة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشهدت قيمة فينيسيوس انخفاضا ملحوظا من 200 مليون يورو في ديسمبر 2024 إلى 150 مليون يورو حاليا بعد أن سجلت في يونيو الماضي 170 مليون يورو فقط، ما يعكس فقدانه جزءًا كبيرًا من بريقه وقيمته السوقية.

وأوضح بلاسيو المسؤول عن تقييمات السوق في الدوري الإسباني داخل ترانسفير ماركت أن هذا التراجع يرجع إلى عاملين رئيسيين أولا عدم فوز اللاعب بالكرة الذهبية على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه منذ وقت طويل وثانيا التغييرات التي طرأت على الجهاز الفني لريال مدريد والتي أدت إلى تقليص دوره داخل الفريق.

وأشار بلاسيو إلى أن مستوى فينيسيوس يواصل التراجع رغم تمديد عقده مع ريال مدريد قبل أسابيع مؤكدا أن اللاعب كان عنصرا أساسيا في العديد من نجاحات النادي خلال السنوات الماضية.

وكان فينيسيوس جونيور سجل هدفا واحدا فقط في أول 8 مباريات له مع ريال مدريد هذا الموسم في واحدة من أسوأ بداياته التهديفية منذ ظهوره مع النادي كما أقر فينيسيوس نفسه بحاجته إلى استعادة مستواه المعهود.