بالفيديو والصور ... الأميرة عالية بنت الحسين ترعى احتفال عمان الأهلية بتخريج طلبة الفصل الصيفي (الفوج 33)

خبرني - رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين مساء أمس 5- 10-2026 على مسرح الأرينا احتفال جامعة عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي 2025 - 2026 من الفوج (33) لكافة الكليات ، بحضور الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة والاستاذ الدكتور أحمد حمدان رئيس الجامعة ، والاستاذ الدكتور ساري حمدان مستشار الجامعة ، ونائبي الرئيس الاستاذ الدكتور بشار الطراونة والاستاذ الدكتور مصطفى العطيات ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، والسادة العمداء ، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ، وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي، بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب عبدالعزيز حسني أحمد من كلية التكنولوجيا الزراعية .

ثم ألقى الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية كلمة الجامعة رحب فيها بصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة راعية الحفل ، والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين، والأستاذ الدكتور أحمد حمدان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ساري حمدان مستشار الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ، ثم قال :

نلتقي اليوم، لنشارك معًا فرحة تخريج نخبةٍ متميزة من طلبتنا من كافة كليات الجامعة بتخصصاتها ومجالاتها العلمية والإنسانية المختلفة.

ويأتي هذا الحفل المبارك ليجمعنا في يومٍ بهيجٍ ، احتفالاً بتخريج طلبة الفصل الصيفي من العام الجامعي 2025 - 2026، في مشهدٍ يجسّد تتابع الإنجاز واستدامة التميّز في مسيرة الجامعة، ويلخص حجم العطاء والجهد المبذول.

وأضاف : في هذه المناسبة، نستحضر بكل تقدير واعتزاز الإرث العلمي والإنساني الذي تركه مؤسس الجامعة، المرحوم الدكتور أحمد الحوراني، طيّب الله ثراه، الذي حمل رسالة التعليم بإيمانٍ عميق، ورأى في الإنسان محور التنمية وغايتها، فكانت مبادرته الرائدة بتأسيس أول جامعة خاصة في المملكة، لتغدو اليوم مؤسسةً أكاديميةً راسخة، ومنبرًا للعلم، ومنارةً للإبداع والتميّز.

وتواصل الجامعة مسيرتها المباركة مستندةً إلى رؤيةٍ طموحة ونهجٍ متجدد، في ظل قيادة عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي عمل بعزمٍ ورؤية ثاقبة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، ودفع عجلة التطوير، وتعزيز حضور الجامعة في مختلف المحافل العلمية الدولية.

وتستشرف الجامعة اليوم مرحلة جديدة من العطاء والريادة مع تولي عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان رئاسة الجامعة، وقيادة دفتها الأكاديمية نحو مزيدٍ من الرفعة والتقدم والتميز.

وأردف قائلا : واصلت جامعة عمّان الأهلية ترسيخ مكانتها المرموقة في صدارة المشهد الأكاديمي، محققةً سلسلة من الإنجازات النوعية غير المسبوقة على المستويين المحلي والدولي.

وجاء في مقدمة هذه النجاحات تصدرها في تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2026، حيث تقدمت الجامعة لتكون ضمن الفئة (376-400) عالمياً، محتلةً بذلك المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية كافة (الحكومية والخاصة)، لتصبح أول جامعة تدخل نادي أفضل 400 جامعة حول العالم، بالإضافة إلى تحقيقها المرتبة (22) عالمياً في معيار التوجّه الدولي، كما واصلت ريادتها في تصنيف التايمز للحقول العلمية باعتلاء الصدارة الوطنية في تخصصات علوم الحاسوب، الدراسات التربوية، العلوم الفيزيائية، الفنون والعلوم الإنسانية، والهندسة، إلى جانب تميزها بين الجامعات الخاصة في مجالي الأعمال والاقتصاد، والطب والصحة.

ويتكامل هذا الإنجاز الأحدث مع قفزتها الكبيرة في تصنيف QS العالمي، إذ تقدمت الجامعة بمقدار 123 مركزاً دفعة واحدة لتستقر في المرتبة (643) عالمياً، مكرسةً صدارتها في المركز الأول بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالث على مستوى الجامعات الأردنية كافة. وتتويجاً لهذه المسيرة، وحصدت الجامعة أعلى تقييم عالمي من مؤسسة QS Stars الدولية بمعدل +5 نجوم (Rated Outstanding)، وهو المستوى الأعلى في نظام التقييم المستقل للمؤشرات الأكاديمية والمؤسسية.

وعلى صعيد الحقول العلمية الدقيقة، سجلت الجامعة تميزاً دولياً لافتاً في تصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية لعام 2026، إذ حلّت ضمن الفئة (301-400) عالمياً في موضوعي الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية متصدرةً الجامعات الأردنية فيما ويأتي هذا الاستحقاق الاستثنائي نتاجاً لعمليات جمع وتحليل بيانات مستقلة ودقيقة استندت إلى ركائز ومحاور مؤسسية متينة؛ أبرزها جودة التعليم والبحث العلمي، وجاهزية الخريجين العالية للتوظيف، والتواجد والانتشار العالمي، فضلاً عن جودة المرافق والخدمات، وتبني معايير الحوكمة والتنمية المستدامة، والتنوع والعدالة والاحتواء، وتعزيز الأثر البيئي الإيجابي.

وخاطب الخريجين والخريجات قائلا : هنيئًا لكم هذا اليوم الذي يُتوّج جهودكم، كما نبارك لأهاليكم الكرام الذين كانوا السند والداعم، وشاركوا هذه الرحلة بكل صبرٍ وفخر، فكان نجاحكم ثمرةً لتضحياتهم وإيمانهم بكم.

واختتم كلمته قائلا : من هذا المنبر، نجدد في جامعة عمان الأهلية ميثاق الريادة والوفاء؛ بأن نبقى الحصن المنيع لرسالتنا السامية في تمكين الكفاءات المبدعة، وبناء الإنسان القادر على الإسهام برؤى راسخة في رفعة وطننا وإعلاء نهضته الشامخة.وإننا نرفع أسمى آيات الانتماء الموصول، ونجدد بأمانة وإجلال ميثاق الولاء، والعهد الوثيق للعرش الهاشمي المفدى، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، حفظهم الله ذخراً وسنداً للأمة، وأدام أردننا الغالي وطناً للعز والإباء، مهاباً منيعاً، وواحة للأمن والاستقرار.

هذا ، وقد قام الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة بتقديم درع الجامعة التذكاري لصاحبة السمو الملكي الاميرة عالية بنت الحسين المعظمة تقديرا لها ولرعايتها حفل تخريج الجامعة .

ثم ألقى كلمة الخريجين الطالب الخريج : جواد صبحي الدريدي - تخصص العلوم الطبية المخبرية حيث قال :

يَطِيبُ لِي أَنْ أَفْتَتِحَ كَلِمَتِي بِالتَّرْحِيبِ بِصَاحِبَةِ السُّمُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرَةِ عَالِيَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ الْمُعَظَّمَةِ، رَاعِيَةِ هَذَا الْمَحْفِلِ، الَّتِي شَرَّفَتْنَا بِحُضُورِهَا فَزَادَتْهُ بَهَاءً وَجَلَالًا.

ثم رحّب بِعُطُوفَةِ الدُّكْتُورِ مَاهِرِ الْحَوْرَانِي رَئِيسِ هَيْئَةِ الْمُدِيرِينَ، وبِعُطُوفَةِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ حَمْدَانَ رَئِيسِ الْجَامِعَةِ، وبالحضور، وقدم الشكر لإدارة الجامعة والاساتذة الأفاضل والعمادات والكليات والدوائر والمراكز .

وأضاف: َمِنْ رَحِمِ هَذِهِ الْجَامِعَةِ حَضَنَتْنَا مَهْدًا، وَأَطْلَقَتْنَا نُورًا؛ لَمْ تَكُنْ لَنَا مَعْلَمًا فَحَسْبُ، بَلْ بَيْتًا صَاغَ لَنَا مِنَ الْعِلْمِ رُوحًا، وَمِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَصِيرَةً. فَشُكْرًا لَهَا أَنْ صَقَلَتْنَا، وَأَنْ أَخْرَجَتْنَا إِلَى الْحَيَاةِ رُوَّادًا. وَقَدْ قِيلَ فِي مِثْلِ هَذَا الْعِرْفَانِ:

الْعُمْرُ يَذْهَبُ وَالْآمَالُ قَائِمَةٌ فَانْظُرْ لِعَزْمِكَ فِيمَا أَنْتَ شَاغِلُهُ

يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ! أَبْشِرْ فِي تَعَلُّمِهِ إِنْ كُنْتَ لِلَّهِ تَبْغِيهِ وَتَأْمُلُهُ

فَارْغَبْ ـ أُخَيَّ! إِلَى ذِي الْمُلْكِ مُفْتَقِرًا فَعَلَّهُ وَاهِبٌ مَا أَنْتَ سَائِلُهُ

وقال : يَطِيبُ لِي فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ أُهْدِيَ تَحِيَّةً صَادِقَةً لِأُمِّي الْحَبِيبَةِ الَّتِي صَبَرَتْ صَبْرَ الْأَبْطَالِ، وَلِإِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي الَّذِينَ وَقَفُوا مَعِي حِينَ تَعِبَتْ مِنِّي الْقُوَى، وَلِأَبِي رَحِمَهُ اللهُ الَّذِي غَادَرَنَا قَبْلَ أَنْ يَرَى ثَمَرَةَ غَرْسِهِ، فَبَقِيَتْ أُمْنِيَّتُهُ نُورًا أَسِيرُ بِهِ فِي طَرِيقِي.وَلِإِخْوَانِ الصَّفَاءِ الَّذِينَ رَبِحْتُهُمْ مِنْ رِحَابِ هَذِهِ الْجَامِعَةِ، كُنْتُمْ خَيْرَ رُفْقَةٍ فِي دَرْبِ الْعِلْمِ، وَشَرِيفَ عَوْنٍ عِنْدَ الْمُهِمَّاتِ.

واختتم كلمته قائلا : إِنَّا نَخْرُجُ الْيَوْمَ بِعَهْدٍ مَقْطُوعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْفُسِنَا: أَنْ نَحْمِلَ الْعِلْمَ أَمَانَةً، وَأَنْ نَبْنِيَ بِهِ مُسْتَقْبَلًا لِأَهْلِنَا وَوَطَنِنَا، وَأَنْ لَا نَرْضَى مِنَ الْخَيْرِ دُونَ أَعْلَاهُ.

وقام الاستاذ الدكتور بشار الطروانة نائب رئيس الجامعة بقراءة بيان التخريج مؤكدا أن هؤلاء الطلبة من كليات ( الدراسات العليا والصيدلة وتقنية المعلومات والعلوم الطلبة المساندة والهندسة والاعمال والعمارة والتصميم والاداب والعلوم وإدارة الضيافة والسياحة والحقوق والعلوم التربوية والتمريض ) ولدرجتي الماجستير والبكالوريوس قد اتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعياً سمو راعية الحفل ورئيس الجامعة بالتكرّم بتسليمهم شهاداتهم .

وقد قامت صاحبة السمو الملكي الاميرة عالية بنت الحسين راعية الحفل والى جانبها رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد حمدان وعميد كل كلية وفق تخصصات الخريجين ، بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

هذا ، وقد قام بعرافة الحفل الطالب علي زاهي علي شبلي - كلية تقنية المعلومات /علم الحاسوب الذي تميّز وأجاد بكلماته الهادفة في تقديم كل فقرة من فقرات الحفل.