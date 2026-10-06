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الأردن.. نقيب النحالين يطالب بوقف استيراد العسل

  • 06 أكتوبر 2026
  • 11:27
الأردن نقيب النحالين يطالب بوقف استيراد العسل

خبرني - طالب نقيب النحالين الأردنيين، محمد الفقير الربابعة، وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات لحماية منتج العسل المحلي، في ظل تقديرات بتجاوز إنتاج المملكة من العسل خلال العام الحالي ألف طن.

وقال الربابعة وفق كتاب اطلع عليه موقع خبرني، في كتاب وجهه إلى وزير الزراعة صائب خريسات، إن موسم العسل لهذا العام كان استثنائياً، ما قد ينعكس على حجم الإنتاج المحلي بصورة أكبر، مشيراً إلى أن نحو 80% من استهلاك العسل المحلي يأتي من الإنتاج المحلي.

وحذر من أن استيراد كميات كبيرة من العسل خلال الفترة الحالية قد يؤدي إلى إغراق السوق، بما ينعكس سلباً على مربي النحل ويتسبب بخسائر اقتصادية وصعوبات في تسويق منتجاتهم.

وطالب الربابعة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استدامة منتجات قطاع تربية النحل، واستمرار خدمات التلقيح لمختلف المحاصيل الزراعية.

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