بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص حادثة جهاز مستشفى السلط

خبرني - قالت وزارة الصحة أنه وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث فني محدود في جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى الحسين/السلط الجديد، في الطابق (B6).

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تشغيل الجهاز، واقتصرت آثاره على أضرار مادية محدودة تمثلت بسقوط أجزاء من السقف المستعار وجدار ملاصق ، دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب الكشف الأولي يعود الحادث إلى خلل فني في منظم حرارة المياه أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط داخل الجهاز، ما تسبب بحدوث حادث فني ميكانيكي.

وبتوجيه من وزير الصحة تم تشكيل فريق مكون من أمين عام وزارة الصحة وادارة الخدمات ومديرية الهندسة الطبية والذي تواجد في موقع الحادث منذ لحظة وقوعه لمتابعة الوضع والإجراءات المتخذة، علما بان الجهاز متابع من قبل شركة تشغيل واستدامة وهي متواجدة في الموقع ايضاً.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يؤثر على سلامة المرضى أو الكوادر العاملة في المستشفى او على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين واقتصرت آثاره على أضرار مادية.