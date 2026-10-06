*
الثلاثاء: 06 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • لقطات
  • الأردن يدين محاولات استهداف مكة والمدينة والاعتداءت الحوثية على السعودية

الأردن يدين محاولات استهداف مكة والمدينة والاعتداءت الحوثية على السعودية

  • 06 أكتوبر 2026
  • 11:10
الأردن يدين محاولات استهداف مكة والمدينة والاعتداءت الحوثية على السعودية

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكّد الصفدي خلال الاتصال تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وجدّد الصفدي إدانة المملكة الاعتداءت الحوثية على السعودية الشقيقة، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية.

كما أكّد الصفدي دعم الأردن للشرعية اليمنية، وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وحماية وحدته وسيادته ومقدّراته وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق، وفق المرجعيات المعتمدة.

وبحث الصفدي والأمير فيصل الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمَين، وأكّدا دعم هذه الجهود.

وشدّد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، واستمرار التعاون والتنسيق لتعزيز هذه العلاقات وإزاء القضايا الإقليمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لا يصح إلا الصحيح
لا يصح إلا الصحيح
  • 2026-09-21 19:22
إيران تعدم متهما زود الموساد الإسرائيلي بمعلومات
إيران تعدم متهما زود الموساد الإسرائيلي بمعلومات
  • 2026-09-19 10:10
زوار بانوراما البحر الميت يرتفعون 0.5%.. والأردنيون يتصدرون المشهد
زوار بانوراما البحر الميت يرتفعون 0.5%.. والأردنيون يتصدرون المشهد
  • 2026-09-19 08:58
مستشفى الرشيد يقيم احتفالية مبادرة (يوم التغيير) نحو صحة مستدامة
مستشفى الرشيد يقيم احتفالية مبادرة (يوم التغيير) نحو صحة مستدامة
  • 2026-09-18 17:35
رحيل المعلق الرياضي السوري إياد ناصر عن 57 عاماً.. صوتٌ رافق الجماهير لأكثر من 30 عاماً
رحيل المعلق الرياضي السوري إياد ناصر عن 57 عاماً.. صوتٌ رافق الجماهير لأكثر م...
  • 2026-08-31 19:45
«تهديد خطير».. الشاباك يجلي نجل نتنياهو من ميامي على وجه السرعة
«تهديد خطير».. الشاباك يجلي نجل نتنياهو من ميامي على وجه السرعة
  • 2026-08-30 18:16