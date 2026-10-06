التحالف يعلن تدمير أهداف حوثية في الحديدة وإحباط هجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر

خبرني - أعلن المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي أن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية.

وأضاف أن التحالف أحبط مخططاً لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر، ودمّر مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، لافتاً إلى أن العملية من ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب.

وكان البيان المشترك للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي الذي صدر، الاثنين، قد أعلن الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطاري نجران وجازان تعرضا للاستهداف، مساء الاثنين، مضيفة أن الاعتداءات أسفرت عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية.

في المقابل، قالت حركة أنصار الله الحوثية إنها نفذت ثلاث عمليات عسكرية في السعودية استهدفت مواقع عدة، منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في رابغ ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية، فيما لم يصدر تأكيد من السعودية.



وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، قد يعرّض الشخص للمساءلة القانونية.

"مكتسبات ميدانية"

وأكد الحوثيون، الثلاثاء، أنهم يُحكمون قبضتهم على المكتسبات التي حققوها ميدانياً، بعدما سيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تلغرام إن قواته "تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية"، مضيفاً أنها نفذت عشرات الضربات استهدفت القوات الحكومية اليمنية في محافظتي الجوف ومأرب وتواصل ملاحقتها في ما تبقى من مديريات محافظة تعز.



وسيطر الحوثيون في هجوم مباغت خلال سبتمبر/أيلول على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، بما يشمل مدينة المخا الاستراتيجية في غرب محافظة تعز.



وأعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، بدء هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خصوصا تلك التي سقطت في الآونة الأخيرة.

وأفادت الحكومة الاثنين، في نبأ أوردته وكالة "سبأ" التابعة لها، أنّ "القوات المسلحة تسيطر على مدينة المخا... بعد معارك مع المليشيات الحوثية". ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن "القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا"، وتواصل ملاحقة عناصر الحوثيين.



وفي المقابل، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية لوكالة فرانس برس الاثنين بأن قواتها قطعت طريق الإمداد إلى المخا المطلة على البحر الأحمر، من دون أن تؤكد ما أعلنته الحكومة بشأن استعادة السيطرة على المدينة من الحوثيين.

وقالت "قواتنا سيطرت على مطار ذوباب العسكري وقطعت الطريق الرابط بين مديرية ذوباب ومنطقة باب المندب".