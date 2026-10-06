الطيران المدني السعودي: 3 إصابات جراء استهداف مطاري جازان ونجران

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي تعرضا لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي الثلاثاء، إن الاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفقا للإجراءات والخطط المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في السعودية.