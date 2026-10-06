بلدية باب عمّان تطرح عطاءات بقيمة 650 ألف دينار لإعادة تأهيل الطرق

خبرني - طرحت بلدية باب عمّان عطاء لإعادة تأهيل وتعبيد الطرق ومعالجة البؤر الساخنة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 650 ألف دينار، على 3 مراحل، وفق رئيس لجنة البلدية معاذ جرن.

وقال جرن إنّ البلدية طرحت كذلك عطاء لإنشاء جدران استنادية من القابيون بقيمة 20 ألف دينار، إضافة إلى عطاءين لأعمال تركيب الكندرين للطرق بقيمة إجمالية تبلغ 59 ألف دينار.

وأضاف أن البلدية طرحت عطاء لشراء أثاث وتجهيزات لقاعة البلدية في منطقة مرصع بقيمة 5 آلاف دينار، فيما طرحت عطاء لإنشاء حديقة بيئية بقيمة 20 ألف دينار في منطقة الراية التابعة للبلدية.

وبيّن جرن أن البلدية أعدت خطة استعداد لفصل الشتاء، تشمل تنظيف مجاري الأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وإنشاء الجدران الاستنادية وتركيب الكندرين على جانبي الطرق، بهدف الحدّ من تجمع المياه ومعالجة النقاط التي قد تشهد إغلاقات أو أضرارا خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى تجهيز غرف عمليات للتعامل مع أي طارئ، لا سيما أن طرق عمّان–جرش وإربد وعجلون تقع ضمن حدود البلدية، موضحا أنه جرى تجهيز مركز إيواء في منطقة مرصع بسعة 10 أسرة عند الحاجة.

وأوضح جرن أن البلدية تنفذ يوميا حملات نظافة للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث يجري رفع ما بين 13 و15 طنا من النفايات يوميا.