جديد مساعد قائد طائرة فلاي دبي.. أكمل جزءاً من تدريبه في نيوزيلاندا

خبرني - ذكرت الشرطة النيوزيلاندية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي طعن قائد الطائرة في ما تردد أنه محاولة لإسقاطها الأسبوع الماضي- كان موجوداً في نيوزيلاندا لإتمام جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يقيم في نيوزيلاندا في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى مايو (أيار) 2019 بموجب تأشيرة طالب مدتها 6 أشهر.



ووقع الهجوم الأربعاء على متن طائرة فلاي دبي FZ1073 التي كانت تقل 172 راكباً بينهم 166 إسرائيلياً، بالإضافة إلى أفراد الطاقم، في رحلة من دبي إلى تل أبيب، إذ قام مساعد الطيار بطعن قائد الطائرة الهندي، الذي تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم السيطرة على المهاجم.

وقامت الطائرة بهبوط اضطراري في مطار تبوك السعودي.



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ذكرت الشرطة النيوزيلاندية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي طعن قائد الطائرة في ما تردد أنه محاولة لإسقاطها الأسبوع الماضي- كان موجوداً في نيوزيلاندا لإتمام جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يقيم في نيوزيلاندا في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى مايو (أيار) 2019 بموجب تأشيرة طالب مدتها 6 أشهر.

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ووقع الهجوم الأربعاء على متن طائرة فلاي دبي FZ1073 التي كانت تقل 172 راكباً بينهم 166 إسرائيلياً، بالإضافة إلى أفراد الطاقم، في رحلة من دبي إلى تل أبيب، إذ قام مساعد الطيار بطعن قائد الطائرة الهندي، الذي تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم السيطرة على المهاجم.

وقامت الطائرة بهبوط اضطراري في مطار تبوك السعودي.

وقال مايكل جونسون، مساعد مفوض الشرطة النيوزيلاندية في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز": "تظهر سجلات الهجرة أنه وصل إلى نيوزيلاندا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وغادر في 23 مايو (أيار) 2019".

وأضاف: "يمكن للشرطة أن تؤكد أن مساعد الطيار كان في نيوزيلاندا لإكمال جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة، لم تعد تعمل في نيوزيلاندا".

وتعمل الشرطة حالياً على مراجعة السجلات وإجراء تحقيقات حول الفترة التي قضاها في نيوزيلاندا.

وكان النائب العام لدولة الإمارات قد ذكر أن مساعد قائد الطائرة على متن رحلة فلاي دبي رقم FZ 1073، التي كانت متجهة إلى إسرائيل قادمة من دبي، هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ. كما وصف الواقعة بأنها "هجوم إرهابي".

وأفاد مصدران أن مساعد الطيار هو عماني يدعى همام الهمامي. ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن اسم مساعد الطيار، لكنهم قالوا إنه من عُمان. ولم تكشف سلطات الإمارات ولا شركة فلاي دبي علناً عن هوية مساعد الطيار.

كما تحقق وحدة أسترالية لمكافحة الإرهاب تضم عدة وكالات في صلات هذا الرجل بأستراليا.