مجموعة البنك الأردني الكويتي تصدر تقريرها المناخي الأول لعام 2025 وتعزز نهجها في العمل المناخي

أصدرت مجموعة البنك الأردني الكويتي تقريرها المناخي الأول المستقل لعام 2025، الذي يستعرض نهج المجموعة في التعامل مع تغير المناخ، وقياس انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعملياتها وأنشطتها التمويلية، والتقدم المحرز في دمج الاعتبارات المناخية ضمن عملياتها وأنشطتها التمويلية ومنظومة إدارة المخاطر وصنع القرار، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الإفصاح المتعلق بالمناخ وتعزيز شفافيته.

ويغطي التقرير أربعة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والمقاييس والأهداف، ويقدم عرضاً للآليات التي تعتمدها المجموعة في تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ وتقييمها وإدارتها، إلى جانب أبرز الإنجازات في مجال المناخ لعام 2025.

ويشمل نطاق التقرير الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول 2025، وقد أُعدَّ على مستوى مجموعة البنك الأردني الكويتي، بما يغطي البنك الأردني الكويتي، والشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وشركة إجارة للتأجير التمويلي، ومصرف بغداد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إن إصدار التقرير المناخي الأول للمجموعة يجسد التزامها بتعزيز المرونة المناخية وتطوير قدرتها على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ عبر مختلف أعمالها، مبيناً أن تغير المناخ يعيد تشكيل البيئة التي تعمل ضمنها المؤسسات المصرفية، وأن تداعياته تكتسب أهمية خاصة في الأردن، بوصفه واحداً من أكثر دول العالم شحاً في المياه، وما يرتبط بذلك من تأثيرات في القطاعات التي تمولها المجموعة، ومرونة عملائها، وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف البطيخي أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة المجموعة المناخية، إذ شهد وضع أول خط أساس لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى المجموعة، بما يشمل عملياتها وسلسلة القيمة والانبعاثات الممولة، موضحاً أن العمل جارٍ على تطوير إطار لإزالة الكربون يركز على خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات المجموعة وسلسلة القيمة، وكذلك الانبعاثات المرتبطة بأنشطتها التمويلية.

وخلال العام، يشير التقرير إلى أن المجموعة عززت حوكمة المناخ وإدارة مخاطره، من خلال توسيع نطاق الإشراف على مستوى مجلس الإدارة، ودمج الاعتبارات المناخية ضمن إطار إدارة المخاطر وخطط مشاركة الشركاء، إلى جانب مشاركتها في اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تضمنت اختبارات مرتبطة بالمناخ وفق متطلبات ومنهجية البنك المركزي الأردني، والتقدم في تطوير القدرات اللازمة لقياس الأثر المحتمل للسيناريوهات المناخية على محفظة البنك ومخاطرها ذات العلاقة.

ويبيّن التقرير أن المجموعة واصلت، بالتوازي مع ذلك، دعم التحول من خلال التمويل المستدام، إذ شهدت محفظة الإقراض الأخضر نمواً وتوسعاً، كما جرى تخصيص كامل عوائد أول سند أخضر في الأردن لتمويل مشاريع مستدامة في قطاعي المياه والصرف الصحي، فضلاً عن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم التحول الأخضر في القطاع الخاص، التي أصبح البنك الأردني الكويتي بموجبها أول شريك منفذ لبرنامج ضمان تمويل المشاريع والتسهيلات الائتمانية الخضراء في المنطقة.

وأُعدَّ التقرير بالرجوع إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للاستدامة (IFRS S2) الصادر عن مجلس -معايير الاستدامة الدولية (ISSB) بشأن الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، إلى جانب متطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن البنك المركزي الأردني وبورصة عمّان.

كما استعانت المجموعة بمنهجيات معترف بها دولياً لدعم قياس انبعاثات غازات الدفيئة والإفصاح عنها، شملت معياري الشركات وسلسلة القيمة الصادرين عن بروتوكول الغازات الدفيئة (The GHG Protocol)، ومنهجية الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) المستخدمة في قياس الانبعاثات الممولة والإفصاح عنها. وتدعم عضوية البنك الأردني الكويتي في هذه الشراكة جهوده الرامية إلى تعزيز قياس انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بأنشطته التمويلية والإفصاح عنها.

ويمثل هذا التقرير خطوة مهمة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز العمل المناخي، من خلال تطوير جودة البيانات والإفصاحات، ومواصلة دمج اعتبارات مخاطر المناخ في عمليات اتخاذ القرار، وتوسيع نطاق التمويل المستدام دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

للاطلاع على التقرير المناخي الأول لعام 2025 يمكنكم الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/4y3Nv9I