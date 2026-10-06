خبرني - شارك فريق المتطوعين من موظفي بنك الإسكان ضمن برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، في فعاليات "سبتمبر الذهبي" التي أقيمت في حديقة مركز الحسين للسرطان، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأطفال.

وتأتي مشاركة الفريق انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وتأكيداً على التزام البنك بمسؤوليته الإنسانية والمجتمعية، وحرصه على الوقوف إلى جانب الأطفال المصابين وعائلاتهم.

وتضمنت مشاركة متطوعي "إمكان الإسكان" التفاعل المباشر مع الأطفال وعائلاتهم من خلال مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة، والتي هدفت إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال مسيرتهم العلاجية.

وتعكس هذه المبادرة حرص بنك الإسكان وبرنامجه "إمكان الإسكان" على ترسيخ قيم التكافل الإنساني، وتفعيل دور العمل التطوعي المؤسسي في مساندة المبادرات الصحية والوطنية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

يُذكر أن "سبتمبر الذهبي" يُعد شهراً عالمياً للتوعية بسرطان الأطفال، وتسلط فعالياته الضوء على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الشجعان وعائلاتهم، بمشاركة مختلف المؤسسات والجهات الوطنية التي تتكاتف لتقديم الدعم والمساندة لهم.

ويأتي هذا الدور امتداداً لشراكة بنك الإسكان الاستراتيجية مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حيث يشمل دعم البنك حزمة من البرامج الحيوية، أبرزها حفل الخير السنوي، وبرنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، ودعم جهود الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج، بالإضافة إلى دعمه الحصري لبرنامج "سوار الحسين التطوعي".

